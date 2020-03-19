Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
Фоторепортажи
12Европейские автомагистрали сковали пробки
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
01:05 (мск), источник: ТАСС

США приостанавливают оказание визовых услуг в большинстве стран

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Коронавирус COVID-19
18 мартаВ ВОЗ назвали хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано214 894+18 788
Скончалось8 732+863
Выздоровело83 313+2 473
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 18.03
Источник: РИА "Новости"

«В ответ на возникшие во всем мире трудности, связанные со вспышкой COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС), Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира», — сказал он.

«Посольства и консульства в этих странах, начиная с 18 марта, отменят все проводимые на регулярной основе собеседования на получение иммиграционных и неиммиграционных виз», — отметил представитель Госдепартамента.

«Эти посольства возобновят предоставление визовых услуг на регулярной основе, как только появится возможность, однако мы не можем пока назвать конкретную дату», — добавил он.

При этом, по его словам, «по мере возможностей посольства и консульства продолжат предоставлять визовые услуги, связанные со срочными и экстренными ситуациями».

«Заявители, дело которых требует безотлагательного решения, и которым необходимо срочно въехать [в страну], должны следовать инструкциям на сайте посольства, чтобы запросить собеседование в экстренном порядке», — подчеркнул он.

«Услуги для граждан США продолжают оставаться доступными», — добавил дипломат.

Представитель ведомства уточнил, что, несмотря на отмену запланированных визовых собеседований, в случае, если заявитель уже оплатил сбор, этот платеж остается в силе «в течение года с момента осуществления платежа» и будет приниматься в «стране, где он был оплачен».
Читайте также
Трамп примет военные полномочия по контролю над экономикой

Как отмечается на сайте посольства США в Москве, американские дипучреждения в России «сократили операции по предоставлению визовых услуг и оказанию консульских услуг американским гражданам на регулярной основе».

«Начиная с 18 марта консульский отдел посольства США в Москве, генеральное консульство США в Екатеринбурге, а также консульское агентство США на Сахалине будут оставаться открытыми, но будут предоставлять только консульские услуги, связанных с экстренными ситуациями», — подчеркивается в сообщении.

Ранее диппредставительство сообщило также, что генеральное консульство США во Владивостоке временно прекращает работу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Откуда берутся коронавирусы и почему они так опасны?Далеко не все коронавирусы очень опасны: человек постоянно сталкивается с их менее агрессивными разновидностями
 Путин: думаете, средний класс — это то, как живут в Германии или США? Ничего подобного
Китай выздоравливает: победа над коронавирусом или блеф?
Коронавирус COVID-19
В ВОЗ назвали хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса
Путин пообещал не скрывать данные о ситуации с коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 18 марта
«Евровидение» отменили из-за коронавируса
ВОЗ похвалила Россию за меры против коронавируса
В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса
Американские биржи закрылись обвалом
Шопинг невесты Роналду посчитали губительным для футболиста
Назван срок жизни коронавируса на разных предметах
СМИ сообщили о резком увеличении случаев коронавируса в Германии
Эрдоган предрек наступление новой эпохи из-за вируса
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Авто
Власти выделят автопрому России 600 млн рублей Деньги пойдут на субсидии для производителей машин на газомоторном топливе
Кино
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят» Певица рассказала, что ей смешно наблюдать, как происходит «аукцион», на котором пытаются выкупить у ее дочери ложную информацию
Новости партнеров
Узнай, чего боится коронавирус, и следуй простым правилам
У мужчины, умершего в Коммунарке, обнаружены рак и гепатит
Официальная информация Минздрава РФ
Как не заболеть коронавирусом, и что предприняла Москва
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Помнишь Ляльку из фильма? Не узнаешь через 30 лет
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Новости партнеров
Излечившийся россиянин рассказал о своем опыте
10% больных коронавирусом в России уже выздоровели
Украина готовит войну?
Последняя информация о новом вирусе
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь