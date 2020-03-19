США приостанавливают оказание визовых услуг в большинстве стран

«В ответ на возникшие во всем мире трудности, связанные со вспышкой COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС), Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира», — сказал он.
«Посольства и консульства в этих странах, начиная с 18 марта, отменят все проводимые на регулярной основе собеседования на получение иммиграционных и неиммиграционных виз», — отметил представитель Госдепартамента.
«Эти посольства возобновят предоставление визовых услуг на регулярной основе, как только появится возможность, однако мы не можем пока назвать конкретную дату», — добавил он.
«Заявители, дело которых требует безотлагательного решения, и которым необходимо срочно въехать [в страну], должны следовать инструкциям на сайте посольства, чтобы запросить собеседование в экстренном порядке», — подчеркнул он.
«Услуги для граждан США продолжают оставаться доступными», — добавил дипломат.
Как отмечается на сайте посольства США в Москве, американские дипучреждения в России «сократили операции по предоставлению визовых услуг и оказанию консульских услуг американским гражданам на регулярной основе».
«Начиная с 18 марта консульский отдел посольства США в Москве, генеральное консульство США в Екатеринбурге, а также консульское агентство США на Сахалине будут оставаться открытыми, но будут предоставлять только консульские услуги, связанных с экстренными ситуациями», — подчеркивается в сообщении.
Ранее диппредставительство сообщило также, что генеральное консульство США во Владивостоке временно прекращает работу.