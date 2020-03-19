Власти Венесуэлы запросили гуманитарную помощь у ВОЗ для борьбы с коронавирусом

«Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро провел продуктивный телефонный разговор с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Президент Мадуро запросил гуманитарную помощь, включающую тесты для обнаружения COVID-19», — заявила она.
Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 36 заболевших.
Президент Николас Мадуро 17 марта сообщил о решении ввести карантин на всей территории Боливарианской Республики.