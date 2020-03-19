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07:33 (мск), источник: ТАСС

Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вторую новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер», способную засечь массированный взлет авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за 3 тыс. км, развернут под Калининградом. Станция будет способна мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию, сообщил в четверг ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Первый «Контейнер» заступил на боевое дежурство в поселке Ковылкино в Мордовии 1 декабря прошлого года.

«Вторую РЛС “Контейнер” планируется поставить в Калининградской области, сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок», — сказал собеседник агентства. Источник не назвал точные сроки проведения работ, отметив только, что «радар планируется поставить в ближайшее перспективе».

Собеседник уточнил, что «вторая РЛС дополнит заступившую на дежурство в Мордовии и сможет монитороить всю Европу, включая территорию Великобритании». «Кроме того, за счет объединения данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей», — добавил он.

«Контейнеры» работают за счет приема сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км и выше. Это позволяет вести радиолокацию на дальность до 3 тыс. км и обнаруживать цели, которые находятся по отношению к РЛС за изгибом земной поверхности, то есть закрыты от прямой радиовидимости.

Как сообщили ранее в Минобороны, планируется, что в России за счет загоризонтных станций «Контейнер» будет создано сплошное радиолокационное поле по маневренным воздушным целям по аналогии с сетью станций системы предупреждения о ракетном нападении (отслеживают пуски баллистических ракет). В том числе «Контейнеры» в перспективе планируется ставить в Арктике.

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