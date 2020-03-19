Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой

Первый «Контейнер» заступил на боевое дежурство в поселке Ковылкино в Мордовии 1 декабря прошлого года.
«Вторую РЛС “Контейнер” планируется поставить в Калининградской области, сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок», — сказал собеседник агентства. Источник не назвал точные сроки проведения работ, отметив только, что «радар планируется поставить в ближайшее перспективе».
Собеседник уточнил, что «вторая РЛС дополнит заступившую на дежурство в Мордовии и сможет монитороить всю Европу, включая территорию Великобритании». «Кроме того, за счет объединения данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей», — добавил он.
«Контейнеры» работают за счет приема сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км и выше. Это позволяет вести радиолокацию на дальность до 3 тыс. км и обнаруживать цели, которые находятся по отношению к РЛС за изгибом земной поверхности, то есть закрыты от прямой радиовидимости.
Как сообщили ранее в Минобороны, планируется, что в России за счет загоризонтных станций «Контейнер» будет создано сплошное радиолокационное поле по маневренным воздушным целям по аналогии с сетью станций системы предупреждения о ракетном нападении (отслеживают пуски баллистических ракет). В том числе «Контейнеры» в перспективе планируется ставить в Арктике.