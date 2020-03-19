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10:57 (мск), источник: РИА Новости

В России могут усилить меры по борьбе с COVID-19 при необходимости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ограничительные меры внутри России в связи с глобальной пандемией коронавируса при необходимости будут усилены, в том числе это касается ограничения массовых спортивных и культурных мероприятий, обеспечения особого режима труда работников, говорится в заявлении правительства РФ.

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Скончалось8 810+856
Выздоровело84 121+2 160
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:53 MSK, 19.03
Источник: РИА Новости

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры. В их числе сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников», — отмечается в сообщении о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, размещенном на сайте кабмина.

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Отмечено, что существующие требования по изоляции и жесткому медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан, сохраняются. В кабмине добавили, что по решению правительства был пересмотрен порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов гражданам, находящимся на карантине: их можно будет оформлять дистанционно без очного осмотра пациента, а оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия больничного.

«Во исполнение постановления Главного санитарного врача даны поручения субъектам Российской Федерации проводить работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по организации режима труда работников, в том числе по обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня», — сообщается в заявлении.

Кроме того, регионам поручено обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образовательных учреждениях, включая — при необходимости — переход на дистанционные формы обучения и работы. Минпросвещения создало рабочую группу, которая разработает единый порядок организации и сопровождения образования в дистанционной форме, уточнили в кабмине.

Для уменьшения рисков заболевания правительство рекомендует всем гражданам ограничить контакты, в случае появления симптомов заболевания — острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не покидать дом и незамедлительно вызвать врача. Работодателям рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удалённом доступе. Успешное противодействие распространению инфекции зависит от усилий каждого из нас.
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