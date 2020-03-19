В России могут усилить меры по борьбе с COVID-19 при необходимости

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры. В их числе сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников», — отмечается в сообщении о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, размещенном на сайте кабмина.
Отмечено, что существующие требования по изоляции и жесткому медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан, сохраняются. В кабмине добавили, что по решению правительства был пересмотрен порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов гражданам, находящимся на карантине: их можно будет оформлять дистанционно без очного осмотра пациента, а оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия больничного.
«Во исполнение постановления Главного санитарного врача даны поручения субъектам Российской Федерации проводить работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по организации режима труда работников, в том числе по обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня», — сообщается в заявлении.
Кроме того, регионам поручено обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образовательных учреждениях, включая — при необходимости — переход на дистанционные формы обучения и работы. Минпросвещения создало рабочую группу, которая разработает единый порядок организации и сопровождения образования в дистанционной форме, уточнили в кабмине.
Для уменьшения рисков заболевания правительство рекомендует всем гражданам ограничить контакты, в случае появления симптомов заболевания — острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не покидать дом и незамедлительно вызвать врача. Работодателям рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удалённом доступе. Успешное противодействие распространению инфекции зависит от усилий каждого из нас.