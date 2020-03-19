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09:48 (мск), источник: ТАСС

Путин не согласен с теми, кто называет его царем

Царь — тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день, пояснил он.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Царь — тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день, пояснил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Это не соответствует действительности, — сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем. — Я же работаю каждый день, я не царствую».

По мнению Путина, «царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: “Вот прикажу, и там кое-что сделают”, а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».

Путин, который занимает высшие государственные посты уже 20 лет, признался, что ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на такое время.

Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак.
Владимир Путин
Президент РФ

Что касается возможности в какой-то момент «сойти с дистанции», то здесь, по словам российского лидера, у него есть чувство ответственности за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить».

Путин добавил, что в 2008 году не знал о том, что через четыре года вновь вернется в президентское кресло, но не исключал такую возможность. Говоря о шутке юмориста Максима Галкина, заметившего, что Путин — это не фамилия, а должность, глава государства сказал: «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы».

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