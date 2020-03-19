Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

Авторами инициативы выступили руководитель фракции ЕР Сергей Неверов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов (ЕР).
Закон дает кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии, а также предусмотреть право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены, если за 30 календарных дней в регионах рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%. Предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться не более чем на 90 календарных дней.
Как ранее пояснял глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, касаться это будет не только розничных цен, но и цен производителей и оптовиков, в том числе с учетом налога на добавочную стоимость. Распространяется закон также на медицинские изделия. Соответствующая поправка была внесена в текст закона во втором чтении.
Как ранее отмечал Володин, принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.