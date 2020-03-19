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22:22 (мск), источник: Forbes

США задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть

Белый дом под давлением бизнеса может вмешаться в нефтяную войну Саудовской Аравии и России, узнала WSJ. В качестве инструментов рассматривается, в том числе, введение новых санкций против России.

Источник: AP 2020

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, о вмешательстве Белый дом попросили американские нефтяные компании.

США, в частности, изучают возможность введения новых санкций против России, рассказал источник издания в администрации. Детали возможных санкций он не уточнил.
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По отношению к Саудовской Аравии планируется использовать дипломатические меры — через Госдепартамент или Совет национальной безопасности, пишет WSJ.

Белый дом может попросить Саудовскую Аравию отказаться от анонсированного увеличения добычи нефти и вернуться к прежним уровням, рассказал один из собеседников газеты.

Несколько источников сказали, что администрация также рассматривает возможность усиления сотрудничества с Саудовской Аравией с целью удержать ее от возвращения в альянс с Россией.

Получить официальный комментарий в пресс-службе Белого дома WSJ не удалось.
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Страны ОПЕК и несколько не входящих в картель стран-экспортеров нефти с 2016 года сокращали добычу нефти ради поддержания цен на рынке. Срок действия сделки истекает 1 апреля.

Переговоры о ее судьбе 6 марта завершились провалом — участники не смогли договориться ни о новом сокращении добычи, на котором настаивала Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, ни о продлении прежних условий, за которое выступала Россия.

После неудачных переговоров Саудовская Аравия начала ценовую войну, предложив рекордные скидки на свою нефть импортерам в Европе, Азии и США.

Эр-Рияд также заявил о намерении увеличить добычу нефти до рекордного уровня после завершения действующей сделки и выкатить на рынок нефть из стратегических запасов.

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Это привело к обвалу нефтяных цен. На открытии первого торгового дня после провала переговоров стоимость фьючерсов на Brent упала на 30% — с $45 до $31,02 за баррель. Это было самое большое падение цены на Brent за день со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. С тех пор цены на нефть продолжили падение: 18 марта стоимость Brent упала ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.

Обвал цен на нефть привел к девальвации рубля. На Московской бирже 19 марта доллар, который 6 марта торговался ниже 69 рублей, доходил до 81,66 рубля, евро — до 89,5 рубля (на закрытии 6 марта стоил 80,3 рубля).

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что обвал мировых цен на нефть оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавируса.

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Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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11 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
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