Прибывших из-за рубежа в Россию обязали пройти двухнедельный карантин

Эта мера касается также вернувшихся из отдыха россиян.
Помимо этого, Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок за границу.
В ведомстве напомнили, что многие государства принимают
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией.
По последним данными, общее число зараженных в мире почти достигло 225 тысяч, более девяти тысяч пациентов скончались.