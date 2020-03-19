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23:29 (мск), источник: РИА Новости

Прибывших из-за рубежа в Россию обязали пройти двухнедельный карантин

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Прибывшим из-за рубежа в Россию необходимо пройти двухнедельный карантин.

Коронавирус COVID-19
16:02 (мск)Число заразившихся коронавирусом в России составило 199
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело9+4
Инфицировано237 996+23 081
Скончалось9 819+1 086
Выздоровело84 962+1 649
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: РИА Новости

Эта мера касается также вернувшихся из отдыха россиян.

Помимо этого, Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок за границу.

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В ведомстве напомнили, что многие государства принимают из-за коронавируса ограничительные меры, которые в последующем мешают возвращению туристов в Россию.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией.

По последним данными, общее число зараженных в мире почти достигло 225 тысяч, более девяти тысяч пациентов скончались.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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