04:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Партия Путина займется малым бизнесом
Двоюродный племянник президента намерен принять участие в думских выборах.
Как стало известно «Ъ», двоюродный племянник президента предприниматель Роман Путин намеревается создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела». По словам Романа Путина, с февраля этого года движение собрало 16 тыс. сторонников в 45 регионах. Основной целью партии является прохождение в Госдуму. Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает.
По словам Романа Путина, движение «Люди дела», на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале. Господин Путин стал председателем движения. В совет движения вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина, президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис, предприниматели и юристы.
Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка,
В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. В 2017 году возглавляемый Романом Путиным Русский академический фонд предлагал ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых специалистов. С 2013 года Роман Путин возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо (ИТФ) России.
Учредительный съезд партии предполагается провести до конца весны, чтобы выдвинуть кандидатов от «Людей дела» для участия в региональных выборах в сентябре этого года. По словам господина Путина, основной целью партии являются ближайшие выборы в Госдуму, участие в них намерен принять и он сам.
«Люди дела» намерены сосредоточиться на «снижении налоговой нагрузки для малых предпринимателей, борьбе с монополистами и торговыми сетями, снижении налогов, дешевых кредитах».
Политолог Александр Пожалов считает, что «Люди дела» могут повредить имиджу власти: по его словам, появление информации о планах
«Вероятно, это эксцентричная инициатива самого Романа Путина. Не вижу шансов у этого проекта получить политическую поддержку Кремля», — говорит он. По словам господина Пожалова, ниша партии предпринимательства в электоральном смысле очень узкая, в ней уже действуют Партия роста, и Партия дела, и партия «Новые люди».
«У нас свободная страна, волеизъявление каждого гражданина его личное дело, — ответил Роман Путин на вопрос “Ъ” о том, обсуждал ли он свой партийный проект с администрацией президента.— Если они будут проявлять интерес к нашему движению, то мы готовы общаться и продвигать нашу позицию. Думаю, что найдем понимание».
«Зеленый коридор им администрация президента может и обеспечить, — говорит политолог Константин Калачев.— Но одной фамилии для успеха недостаточно. Население к кумовству относится без восторга, даже лоялисты. К тому же “партия Путина” уже есть — это “Единая Россия”, а партия племянника Путина непонятно на кого рассчитана. Мотивация голосовать за нее у рядовых избирателей неочевидна».
Напомним, за последние три месяца стало известно о создании ряда новых партий, претендующих на места в будущей Госдуме. Среди них партия «За правду» писателя Захара Прилепина, Партия прямой демократии разработчика компьютерных игр Вячеслава Макарова, партия «Новые люди» владельца компании Faberlic Алексея Нечаева и «Достойная жизнь»
Ангелина Галанина