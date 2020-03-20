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06:38 (мск), источник: РИА Новости

На Украине заявили о вероятной гибели страны

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Вирус ненависти» в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина».

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Так она прокомментировала меры против распространения нового коронавируса на Украине.

«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — сказала политик.

Она подчеркнула, что только единый народ может быть сильным.

По последним данным минздрава страны, на Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, три из которых стали смертельными. Наибольшее число заболевших наблюдается в Черновицкой области.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

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