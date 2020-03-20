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08:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости».

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело5+4
Инфицировано244 523+25 708
Скончалось10 030+1 220
Выздоровело86 026+1 912
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: Reuters

Для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предложил создать фонд содействия занятости для доплаты тем, кто потерял работу и не получил достойной компенсации от работодателя.

Другой задачей являются лекарства. Правительство намерено упростить доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок, частично отменить преференции для отечественных производителей на госторгах.

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Власти намерены следить за ростом цен на продовольствие и товары первой необходимости, а также субсидировать ставки кредитов, которые предприятия возьмут, чтобы сформировать запасы, и упростить импорт — обнулить ввозные пошлины, а экспорт при необходимости ограничить.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина считает, что такие меры правительства логичны, однако не могут дать должного эффекта: все еще действует продовольственное эмбарго, обязанность контроля с таможни никто не снимал. При этом цены на импортные товары в основном растут из-за падения рубля, поэтому обнуление пошлин не улучшит ситуацию, подчеркивает она.

Российские производители также выступили против обнуления пошлин. Решение должно обсуждаться с отраслевыми союзами и в любом случае быть временным, полагает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
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При этом из-за коронавируса все больше стран закрывают границы и блокируют торговлю, если из-за коронавируса будут и дальше «ломать цепочки поставок,» обнуление не поможет напомнила Баландина.

Транспортный и туристический бизнес также получит компенсацию убытков, культурные и спортивные компании — поддержку, а лизинговые — докапитализацию.

Малый и средний бизнес могут претендовать на трехмесячную отсрочку уплаты страховых взносов, а также временную отсрочку арендных платежей, в случае аренды площади у государства.

На поддержку правительства могут также рассчитывать застройщики. Им субсидируют процентные ставки кредитов по проектному финансированию.

Ранее сообщалось, что антикризисный план включает в себя создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей.

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