Власти формируют пул поставщиков продуктов на случай срывов поставок

Ретейлеры перестраивают логистические схемы, чтобы в оперативном режиме доставлять и выкладывать товары повышенного спроса.
«В самих магазинах, по общемировой практике, отсутствуют большие складские площади, поэтому товар подвозится с распределительных центров и складов поставщиков и производителей», — пояснили в пресс-службе.
При этом там подчеркнули, что производственных мощностей и запасов продуктов в России более чем достаточно для удовлетворения даже повышенного спроса.
В частности, остатки зерна гречихи только в Алтайском крае составили 365 тысяч тонн, 22 тысячи тонн имеется в Орловской области. Запасы гречки есть еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае составляет более 180 тысяч тонн.
«В России собрано около 200 тысяч тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 года», — рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства.
Абрамченко также напомнила, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире.
«Так, например, только в 2019 году было произведено более 5 миллионов тонн мяса птицы и более 3,9 миллиона тонн свинины. За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38%, до 76 килограммов на человека в год, в то время как мировое потребление мяса в мире не превышает 43 килограмма. И производители удовлетворяют спрос россиян на мясную категорию», — приводит ее слова представитель пресс-службы.
Кроме того, власти начали работу с регионами для реагирования в случае повышенного спроса, однако пока ажиотаж наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
«Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор дали указания подразделениям по недопущению препятствий свободному движению импорта продовольствия», — сообщил о еще одной мере представитель заместителя председателя правительства.
В свою очередь, Федеральная налоговая служба (ФНС) в оперативном режиме проводит мониторинг цен с использованием онлайн-касс.
В среду в Минпромторге заявили, что договорились с торговыми сетями о стабильных ценах на продукты. Кроме того, сообщалось, что ретейлеры сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель и дефицита продуктов не ожидается.
Супермаркеты в России во время пандемии
Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. Во всем мире заразились более 240 тысяч человек в 166 государствах, более десяти тысяч умерли. В России, по последним данным, 199 заболевших, пятеро вылечились.
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