Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головойНадвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности
Фоторепортажи
30Строительство инфекционной больницы в «новой» Москве
15Пустые популярные туристические локации
09:08 (мск), источник: РИА Новости

Власти формируют пул поставщиков продуктов на случай срывов поставок

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минсельхоз совместно с Минпромторгом формирует дополнительный пул поставщиков продуктов питания на случай срывов поставок, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело5+4
Инфицировано244 523+25 708
Скончалось10 030+1 220
Выздоровело86 026+1 912
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: РИА Новости

Ретейлеры перестраивают логистические схемы, чтобы в оперативном режиме доставлять и выкладывать товары повышенного спроса.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

«В самих магазинах, по общемировой практике, отсутствуют большие складские площади, поэтому товар подвозится с распределительных центров и складов поставщиков и производителей», — пояснили в пресс-службе.

При этом там подчеркнули, что производственных мощностей и запасов продуктов в России более чем достаточно для удовлетворения даже повышенного спроса.

В частности, остатки зерна гречихи только в Алтайском крае составили 365 тысяч тонн, 22 тысячи тонн имеется в Орловской области. Запасы гречки есть еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае составляет более 180 тысяч тонн.

«В России собрано около 200 тысяч тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 года», — рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства.

Абрамченко также напомнила, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире.

«Так, например, только в 2019 году было произведено более 5 миллионов тонн мяса птицы и более 3,9 миллиона тонн свинины. За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38%, до 76 килограммов на человека в год, в то время как мировое потребление мяса в мире не превышает 43 килограмма. И производители удовлетворяют спрос россиян на мясную категорию», — приводит ее слова представитель пресс-службы.

Новость
Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

Кроме того, власти начали работу с регионами для реагирования в случае повышенного спроса, однако пока ажиотаж наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор дали указания подразделениям по недопущению препятствий свободному движению импорта продовольствия», — сообщил о еще одной мере представитель заместителя председателя правительства.

В свою очередь, Федеральная налоговая служба (ФНС) в оперативном режиме проводит мониторинг цен с использованием онлайн-касс.

В среду в Минпромторге заявили, что договорились с торговыми сетями о стабильных ценах на продукты. Кроме того, сообщалось, что ретейлеры сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель и дефицита продуктов не ожидается.

Супермаркеты в России во время пандемии
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. Во всем мире заразились более 240 тысяч человек в 166 государствах, более десяти тысяч умерли. В России, по последним данным, 199 заболевших, пятеро вылечились.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Во время загрузки произошла ошибка.
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 08:43 MSK, 20.03
 Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
Правила домашнего карантина: что ни в коем случае нельзя делать
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
На Украине заявили о вероятной гибели страны
В Италии из-за большого числа умерших гробы вывозят военные
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
Ученые заявили о раскрытии природы нового коронавируса
США могут ввести санкции против России из-за обвала цен на нефть
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Представлена новая версия легендарного Nokia 5310 Незабытая классика
Авто
Новый Nissan Juke получил патент в России Судя по всему, японский «Жук» второго поколения появится в России
Кино
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома» Вопрос, волнующий зрителей уже 17 лет, обострился на фоне пандемии коронавируса
Новости партнеров
С 1 апреля вырастут минимальные пенсии
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Только внимательные увидели эту странность в "Джентльменах удачи"
Дети
Врач назвал лучший способ профилактики коронавируса На главные вопросы родителей отвечает кандидат медицинских наук, педиатр и мама
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Новости партнеров
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Специалисты заговорили об аномальном лете в 2020 году
Обвал рубля: Симоньян дала совет россиянам
Самые опасные симптомы коронавируса, которые нужно запомнить
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь