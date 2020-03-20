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09:56 (мск), источник: Интерфакс

Учения по устойчивости Рунета отложили из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) отменило намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

Учения были отменены в связи с мерами профилактики распространения нового коронавируса, сказали в пресс-службе в пятницу. Там добавили, что уточненный график этих мероприятий будет утвержден в ближайшее время.

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Согласно опубликованному 15 января приказу министерства, в 2020 году запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз — один раз в квартал.

На 20 марта была запланирована отработка возможностей по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS. Кроме того, учения были запланированы на 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.

Закон об устойчивом Рунете

Пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации», предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый закон об устойчивом/суверенном Рунете), вступил в силу 1 ноября прошлого года.

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Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика.

В дальнейшем российские операторы связи будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной — эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года. С этой же даты госорганы должны будут использовать исключительно отечественные средства шифрования информации.

Закон предусматривает, что в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может централизованно управлять трафиком в утвержденном правительством порядке. Виды угроз определяет кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ.

Первые учения по устойчивости Рунета

В декабре прошлого года прошли первые учения по устойчивости интернета в РФ, о которых заранее сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

По итогам учений замминистра Алексей Соколов, руководивший ими, сообщил 23 декабря, что «в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы», обеспечивая устойчивое функционирование и интернета, и единой сети электросвязи в стране. Он уточнил, что сценарии реализовывались в течение нескольких дней и «были распределены по территории РФ, это Москва, Ростов, Владимир» и ряд других регионов.

В ходе учений, по его словам, были отработаны несколько сценариев. Один из них был связан с порядком целостности и безопасности устойчивости функционирования интернета в России, в том числе в результате внешних негативных воздействий.

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Второй касался обеспечения безопасности абонентов сотовой связи, включая защиту их персональных данных, возможность перехвата трафика и раскрытия сведений об их местоположении. Кроме того, были исследованы риски и уязвимости устройств «интернета вещей», в том числе при их использовании на объектах критической инфраструктуры.

Соколов подчеркнул, что задачей учений было «обеспечить бесперебойную работу» интернета в России «при любых обстоятельствах».

«Конечно, те сценарии, которые мы отрабатывали, не являются исчерпывающими с точки зрения угроз, которые мы исследовали. Мы будем продолжать в течение 2020 и последующих годов подобного рода учения и исследования», — заявил замминистра и добавил, что выводы по итогам учений будут обобщены и представлены президенту РФ Владимиру Путину.

Справка
В Россию пришел «суверенный Рунет». Что это такое?Специальное оборудование до сих пор не установлено на сетях связи, а текст закона по-прежнему вызывает массу вопросов у бизнеса, операторов связи и простых россиян.
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