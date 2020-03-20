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12:41 (мск), источник: РИА Новости

В России не будут переносить весенний призыв из-за коронавируса

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса и пройдет в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: РИА Новости

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», — сказал Шойгу.

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