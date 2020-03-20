16:00 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль назвали «вбросом русофобов» информацию о возможных санкциях США
Информация о возможных санкциях США в отношении России является вбросом и не имеет отношения к действительности, сказал журналистам
Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России за обвал цен на нефть.
«Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, это скорее относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией», — сказал Песков.
Также Дмитрий Песков отрицает введение Москвой ценовой войны с
Напомним, обрушение цен до минимальных с 2003 года значений произошло на фоне пандемии коронавируса и после распада сделки ОПЕК+. Россия отказалась от совместного сокращения добычи нефти, после чего Саудовская Аравия предложила своим покупателям скидку к цене нефти в $6−8 за баррель. По состоянию на 15:15 мск 20 марта, баррелль нефти марки Brent стоит $29,4.