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16:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль назвали «вбросом русофобов» информацию о возможных санкциях США

Информация о возможных санкциях США в отношении России является вбросом и не имеет отношения к действительности, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России за обвал цен на нефть.

«Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, это скорее относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией», — сказал Песков.

Также Дмитрий Песков отрицает введение Москвой ценовой войны с Эр-Риядом. «Никаких войн ценовых между Россией и Саудовской Аравией нет. Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура», — сказал он. По его мнению, у двух стран хорошие отношения. «Мы не думаем, что кто-то в эти отношения должен вмешиваться», — добавил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, обрушение цен до минимальных с 2003 года значений произошло на фоне пандемии коронавируса и после распада сделки ОПЕК+. Россия отказалась от совместного сокращения добычи нефти, после чего Саудовская Аравия предложила своим покупателям скидку к цене нефти в $6−8 за баррель. По состоянию на 15:15 мск 20 марта, баррелль нефти марки Brent стоит $29,4.

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Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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