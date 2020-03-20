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18:46 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп США объявил о приостановке визовых услуг во всех странах

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Госдепартамент США принял решение приостановить выдачу виз во всех своих посольствах и консульствах из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Скончалось10 444+1 119
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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: Reuters

«В ответ на серьезные сложности в мире в связи с пандемией COVID-19 государственный департамент временно приостанавливает стандартные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства отменят все плановые встречи по иммиграционным и не иммиграционным визам с 20 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что работа будет возобновлена, «как только будет возможно», но сейчас назвать дату ведомство не может. При этом дипмиссии продолжат оказание услуг гражданам США.

Ранее госдеп сообщал о приостановке оказания визовых услуг в большинстве стран.

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