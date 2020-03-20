Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран.
При этом Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс опроверг предположения о том, что Россия может пользоваться для продвижения своих интересов нынешним международным кризисом, вызванным распространением коронавируса нового типа, сообщает ТАСС.
Накануне Помпео в интервью телеканалу Fox News также сообщил, что «Китай позволил сотням тысяч людей покинуть Ухань и отправиться в такие места, как Италия, которая сейчас так сильно страдает». В ответ официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter написал: «Хватит врать сквозь зубы! Как заявили эксперты ВОЗ, благодаря усилиям Китая удалось предотвратить сотни тысяч случаев заражения».
18 марта Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) заподозрила Россию в распространении фейков о коронавирусе. Служба утверждает, что прокремлевские медиа пытаются посеять «сомнения, панику и страх» среди европейцев, распространяя информацию на разных языках.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 246 тыс. человек, более 10 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксировано 253 случая заболевания.