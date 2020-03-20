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20 марта, источник: Коммерсантъ

Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус COVID-19
20 мартаЧисло случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано259 215+17 024
Скончалось11 283+1 440
Выздоровело87 377+2 415
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: AFP 2020
Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран.
Майк Помпео
(цитата по «РИА Новости»)
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При этом Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс опроверг предположения о том, что Россия может пользоваться для продвижения своих интересов нынешним международным кризисом, вызванным распространением коронавируса нового типа, сообщает ТАСС.

Накануне Помпео в интервью телеканалу Fox News также сообщил, что «Китай позволил сотням тысяч людей покинуть Ухань и отправиться в такие места, как Италия, которая сейчас так сильно страдает». В ответ официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter написал: «Хватит врать сквозь зубы! Как заявили эксперты ВОЗ, благодаря усилиям Китая удалось предотвратить сотни тысяч случаев заражения».

18 марта Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) заподозрила Россию в распространении фейков о коронавирусе. Служба утверждает, что прокремлевские медиа пытаются посеять «сомнения, панику и страх» среди европейцев, распространяя информацию на разных языках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь «опять идет о голословных обвинениях» и связал обвинения с «русофобской одержимостью».

Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 246 тыс. человек, более 10 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксировано 253 случая заболевания.

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