04:58 (мск), источник: ТАСС
В Южной Корее сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
ТАСС, 21 марта — Со своей стороны японская береговая охрана заявила, что, вероятно, была запущена ракета.
КНДР запустила в субботу неустановленный реактивный снаряд в направлении Японского моря. Об этом, по информации агентства Yonhap, заявил Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи.
Вместе с тем, по информации агентства Reuters, японская береговая охрана сообщила, что со стороны КНДР, вероятно, была запущена ракета, она упала вне эксклюзивной экономической зоны Японии.
9 марта северокорейское агентство ЦТАК проинформировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил учениями дальнобойной артиллерии.
Они пролетели 200 км и достигли максимальной высоты в 50 км.
Это третьи подобные артиллерийские учения КНДР с начала 2020 года. В декабре прошлого года Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени продемонстрирует новое стратегическое вооружение.