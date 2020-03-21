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08:20 (мск), источник: Известия

В Италии призвали снять санкции с России на фоне пандемии COVID-19

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale выступила против ужесточения и продления санкций против России. Юристы заявили о необходимости отмены ограничений, которые ведут к обострению торговых и политических отношений с Москвой. Об этом 21 марта заявил глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано275 434+30 911
Скончалось11 399+1 369
Выздоровело88 256+2 230
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: Reuters

По его словам, в условиях санкций и удара пандемии коронавируса Италия понесет колоссальные убытки.

Санкции против России — это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около $3 млрд в год.
Александро Мария Тирелли
цитата по «РИА Новости»

Юрист указал, что большой вред рестрикции оказали на многие отрасли итальянской экономики — от агропродовольственного сектора до моды. При этом ответные меры России еще сильнее ухудшили ситуации.

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Все это стоило итальянским производителям десятки млрд долларов. Тирелли заявил, что Италия должна получить автономию от ЕС в ведении внешней политики и сама выбирать торговых партнеров.

По мнению адвоката, Париж и Берлин могут принимать собственные решения, а другие страны, в том числе Италия, за это поплатились бы.

Также ассоциация раскритиковала позицию США в отношении РФ и отметила, что Европа не выигрывает, выставляя Москву врагом.

К настоящему времени ситуация с коронавирусом в Италии одна из самых тяжелых в мире. Заболели более 47 тыс., скончались порядка 4 тыс.

Накануне в Германии призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Как рассказал «Известиям» член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт в сложные времена страны должны помогать друг другу. Кроме того, от санкций страдает и экономика ЕС.

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