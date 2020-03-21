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22:28 (мск), источник: РИА Новости

Трамп призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил личное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором выразил желание сотрудничать в борьбе с «эпидемией», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:30 MSK, 21.03
Источник: AP 2020

«Мы получили личное письмо, направленное… Ким Чен Ыну президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом… в письме он также объяснил свой план по продвижению отношений между двумя странами и выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии», — передает агентство.

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Отмечается, что Трамп также «был рад услышать, что председатель получил его поздравления с днем рождения», пожелал Ким Чен Ыну и народу КНДР благополучия и отметил, что «ценит отношения с председателем».

«Он (Трамп — ред.) выразил готовность поддерживать тесные контакты с председателем в будущем. Мы рассматриваем столь личное письмо президента Трампа как хороший пример, показывающий особые и прочные личные отношения с председателем Ким Чен Ыном», — передает ЦТАК.

«Однако отношениям КНДР и США и их (перспективам — ред.) развития не следует давать поспешную оценку в свете личных отношений между лидерами … Если в отношениях не будут обеспечены беспристрастность и баланс … двусторонние отношения будут продолжать ухудшаться. Мы усердно работаем над тем, чтобы самостоятельно развиваться и обеспечивать свою защиту в жестокой среде, которую США стремятся обеспечить», — передает агентство.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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