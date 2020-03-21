Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Россия поможет Италии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом российский президент Владимир Путин уведомил итальянского премьера Джузеппе Конте в ходе телефонных переговоров. Стороны обсудили сложившуюся вокруг пандемии коронавируса ситуацию, а также меры борьбы против инфекции.
«Условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Планируется, что Россия поставит Италии средства защиты, мобильные комплексы на базе «Камаза» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также оборудование, в том числе медицинское.
Кроме того, в наиболее пострадавшие районы Италии для практического содействия будут направлены бригады российских специалистов.
«Поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил», — добавили в Кремле. Отмечается, что премьер-министр Италии выразил благодарность за помощь и поддержку в столь непростое время.
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин решил помочь Италии, так как в настоящий момент ситуация с распространением вируса в этой стране очень тяжелая, передает ТАСС.
«Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», — обратил внимание Песков.
Представитель главы РФ также подчеркнул, что с серьезной угрозой коронавируса столкнулись практически все страны.
Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей. Только так, вместе, все страны могут взять под контроль распространение этого вируса.
Ранее стало известно, что количество выявленных зараженных пациентов в Италии достигло 53,5 тыс. человек. Из них умерли 4825 инфицированных, выздоровели 6072 человека.
При этом из тех, кто еще болеет, госпитализированы свыше 17 тыс. человек, 2857 пациентов находятся в реанимации и более 22 тыс. человек изолированы дома, находясь на карантине, передает Corriere Della Sera.
Стоит отметить, что среди стран, в которых выявлен коронавирус, Италия занимает вторую строчку по распространенности заболевания вслед за Китаем, где были заражены более 81 тыс. человек. Однако Италия обогнала Китай по числу жертв. В КНР за все время распространения заболевания скончались 3255 человек. При этом там выздоровели более 71 тыс. пациентов.
Ранее итальянский премьер, как сообщает агентство ANSA, заявил о возможности введения ограничения на свободу передвижения граждан Италии в связи с активным распространением коронавируса. За последние сутки число новых зараженных составило более 6,5 тыс. человек.
Жителям страны могут запретить физическую активность на открытом воздухе, а также переезд в другие дома.
Кроме того, в правительстве обсуждался вопрос закрытия супермаркетов в торговых центрах в выходные дни.
Ранее жительница Италии Леила Альберти рассказала изданию «ПолитЭксперт» о ситуации в стране и о том, какие меры предпринимают власти, чтобы предотвратить дальнейшее инфицирование граждан.
Люди сидят дома, не работают, продуктовые магазины работают только в определенные часы: несколько часов с утра и несколько часов вечером. В магазины запускают по пять человек, дается пять-шесть минут на совершение покупки, расстояние между людьми должно быть не менее двух метров.
Леила Альбертижительница Италии
При этом закрыты все учебные заведения, рестораны, театры, музеи.
Альберти обратила внимание, что итальянцы стараются поддерживать друг друга в этой непростой ситуации.
По словам собеседницы издания, в Италию прибыли китайские медики, которые были ранее направлены для борьбы с болезнью. «Китай смог преодолеть этот вирус. Люди оптимистично настроены, все у нас будет хорошо, мы все преодолеем», — отметила она.