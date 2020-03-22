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11:36 (мск), источник: РИА Новости

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 22 мар — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано307 297+31 828
Скончалось13 049+1 647
Выздоровело92 382+4 124
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:40 MSK, 22.03
Источник: AFP 2020

«Руководство США заявляло, что готово оказать медицинскую помощь (Ирану — ред.) и помочь лекарствами. Это очень странные слова. Во-первых, у вас дефицит, как следует из поступающих из США новостей», — сказал Хаменеи в ходе выступления, которое транслировалось иранским телевидением.

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«Во-вторых, вас американцев обвиняют в создании вируса. Я не знаю, насколько эти обвинения верны, но когда такие обвинения существуют, какой разумный человек станет принимать от вас лекарства. Может, ваши препараты — это инструмент для еще большего распространения болезни. Вам нельзя доверять», — добавил он.

Верховный лидер Ирана также назвал США главным врагом Исламской Республики и шарлатанами.

«Наиболее скверным нашим врагом являются США. Конечно, у нас немало врагов, но самым мерзким являются США. Американские чиновники — лжецы, посмотрите на их действия, послушайте, что они говорят — шарлатаны», — сказал он в ходе выступления, показанного иранским телевидением.

В самом Иране, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом превысило 20,6 тысячи, из них более полутора тысяч со смертельным исходом.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Вашингтон своими санкциями убивает иранцев во время пандемии.

США на фоне распространения коронавируса в Иране несколько раз вводили санкции, заявляя, что с их помощью стремятся максимально ограничить нефтяную торговлю и доходы Ирана и обвиняя Тегеран в поддержке терроризма. Иран, в свою очередь, обвиняет США в «экономическом терроризме», а также в том, что Вашингтон мешает получить медицинское оборудование и лекарства, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что гуманитарная помощь для Ирана в свете коронавируса не является объектом санкций, США готовы ее оказать.

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