Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

«Руководство США заявляло, что готово оказать медицинскую помощь (Ирану — ред.) и помочь лекарствами. Это очень странные слова.
«Во-вторых, вас американцев обвиняют в создании вируса. Я не знаю, насколько эти обвинения верны, но когда такие обвинения существуют, какой разумный человек станет принимать от вас лекарства. Может, ваши препараты — это инструмент для еще большего распространения болезни. Вам нельзя доверять», — добавил он.
Верховный лидер Ирана также назвал США главным врагом Исламской Республики и шарлатанами.
«Наиболее скверным нашим врагом являются США. Конечно, у нас немало врагов, но самым мерзким являются США. Американские чиновники — лжецы, посмотрите на их действия, послушайте, что они говорят — шарлатаны», — сказал он в ходе выступления, показанного иранским телевидением.
В самом Иране, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом превысило 20,6 тысячи, из них более полутора тысяч со смертельным исходом.
США на фоне распространения коронавируса в Иране несколько раз вводили санкции, заявляя, что с их помощью стремятся максимально ограничить нефтяную торговлю и доходы Ирана и обвиняя Тегеран в поддержке терроризма. Иран, в свою очередь, обвиняет США в «экономическом терроризме», а также в том, что Вашингтон мешает получить медицинское оборудование и лекарства, необходимые для борьбы с коронавирусом.
Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что гуманитарная помощь для Ирана в свете коронавируса не является объектом санкций, США готовы ее оказать.