Мнучин назвал сроки выхода США из кризисной ситуации с коронавирусом

«Дело выглядит так, что ситуация с коронавирусом в США — это сценарий на 10−12 недель», — сказал Мнучин в интервью Fox Business.
«Мы можем стабилизировать экономику, но, если понадобится, мы вернемся позже в конгресс (за новыми средствами — ред.)», — заявил Мнучин.
Конгресс обсуждает уже третий по счету законопроект по борьбе с коронавирусом объемом более 1 триллиона долларов. Первоначально конгресс выделил более 8 миллиардов долларов на эти цели, затем принял 100-миллиардный пакет помощи работникам, гарантируя оплачиваемые отпуска тем, кто заболеет вирусом.