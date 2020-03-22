Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
14Туристические объекты Азии пострадали от коронавируса
15Пустые популярные туристические локации
17:27 (мск), источник: РИА Новости

Мнучин назвал сроки выхода США из кризисной ситуации с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. США рассчитывают выйти из кризисной ситуации с коронавирусом за 10−12 недель, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Коронавирус COVID-19
15:32 (мск)Россия ограничила авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано367+61
Скончалось0
Выздоровело16
Инфицировано315 992+29 176
Скончалось13 589+1 685
Выздоровело94 176+4 277
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:40 MSK, 22.03
Источник: AFP 2020

«Дело выглядит так, что ситуация с коронавирусом в США — это сценарий на 10−12 недель», — сказал Мнучин в интервью Fox Business.

«Мы можем стабилизировать экономику, но, если понадобится, мы вернемся позже в конгресс (за новыми средствами — ред.)», — заявил Мнучин.

Конгресс обсуждает уже третий по счету законопроект по борьбе с коронавирусом объемом более 1 триллиона долларов. Первоначально конгресс выделил более 8 миллиардов долларов на эти цели, затем принял 100-миллиардный пакет помощи работникам, гарантируя оплачиваемые отпуска тем, кто заболеет вирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
Правила домашнего карантина: что ни в коем случае нельзя делать
Коронавирус COVID-19
Россия ограничила авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией
«Не будет, как на Титанике»: коронавирус стал болезнью, которая разделила общество
Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19
Россия временно ограничила авиасообщение с другими странами
В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богатых
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367
Патриарх Кирилл счел коронавирус божьей милостью и путем к богу
Рим превратился в город-призрак (видео)
Странные глубоководные существа попали на видео в Австралии
Датский супермаркет показал лайфхак против панического шопинга
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Горячие темы на Авто
Нужно ли чем-то запасаться все-таки или нет? 224
50 лет коту под хвост? 187
За друзей . 177
Школа выживания 149
Кино
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 44 15 любопытных фактов об актрисе и самые яркие кадры с ней — в материале «Кино Mail.ru»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Звезда сериала «Мажор» Разумовская впервые показала фото сына Платону летом исполнится год
Леди
Как девочка из сибирской деревни стала миллионером Трогательная история бизнесмена Марии Самариной, которая проработала детские страхи и проблемы и разбогатела в России и США.
Новости партнеров
Коронавирус боится народных средств. Озвучено каких
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Выздоровевшая Куриленко рассказала, какие лекарства лечат от коронавируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь