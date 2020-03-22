22 марта, источник: Коммерсантъ
Гречке готовят пошлину
Экспорт социально значимых продуктов могут ограничить.
Ажиотажный спрос на такие социально значимые продукты, как крупы, в российских магазинах и сообщения о росте цен беспокоят чиновников. Рабочая группа по противодействию распространения коронавируса уже рекомендовала Минсельхозу подготовить предложения по введению экспортных пошлин на такие товары. Однако эксперты предупреждают, что по ряду позиций меры сдержать цены точно не помогут. Например, экспорт гречки и так фактически нулевой.
Рекомендация Минсельхозу совместно с Минпромторгом вынести на рассмотрение правительства вопрос установления экспортных пошлин в отношении социально важной сельскохозяйственной продукции есть в протоколе рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Копию документа от 20 марта опубликовал
О том, что правительство может ограничить экспорт продуктов первой необходимости, если их будет не хватать для внутреннего рынка, 17 марта говорил первый
Именно крупы пользовались ажиотажным спросом в последнее время. По данным Nielsen, в начале марта продажи категории подскочили на 27,8%. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уже отмечали увеличение поставщиками цен на крупы на 5%.
Дефицит крупы маловероятен: объем производства на уровне 500−600 тыс. тонн с учетом запасов полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка, добавляет он. По словам господина Сизова, в ближайшие недели, а может, и месяцы цены на гречку будут активно расти
По словам исполнительного директора Южного рисового союза Михаила Радченко, цены могут вырасти в пределах 3% в апреле, когда потребуется закупать импортные материалы, которые уже подорожали до 50%
Перепроизводство сахара в РФ наблюдается уже не первый сезон, а возможности экспорта и так ограничены у самих производителей. Вводить пошлину на экспорт мяса никто не будет, уверен собеседник «Ъ» в отрасли: было приложено слишком много усилий для начала поставок и открытия рынков. К тому же никакого резкого роста экспорта не ожидается, добавляет он.
Анатолий Костырев