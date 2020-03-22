Американцы получат по тысяче долларов в рамках борьбы с COVID-19

По его словам, на ребенка будут выделять 500 долларов, так что семья из двух родителей и двух детей получит три тысячи долларов. Эта выплата будет единовременной.
«Как только конгресс примет этот (законопроект), мы проведем (выплаты) через три недели, а затем, еще через шесть недель, если президентский режим общенациональной чрезвычайной ситуации еще будет действовать, мы выделим еще тр тысячи», — заявил Мнучин.
По его словам, прямые выплаты составят до половины ассигнований более чем триллионного законопроекта, который обсуждает конгресс и который Белый дом призывал принять уже в понедельник.
Еще 300 миллиардов долларов пойдут на помощь бизнесу с тем, чтобы компании не увольняли сотрудников.
Кроме того, 200 миллиардов долларов пойдут на кредиты пострадавшим отраслям экономики, включая авиакомпании.
Это уже третий законопроект по минимизации последствий коронавируса, который обсуждает конгресс. Ранее конгресс выделил более восьми миллиардов долларов на эти цели, затем принял стомиллиардный пакет пакет помощи работникам, гарантируя оплачиваемые отпуска тем, кто заболеет вирусом. Нынешний пакет объемом более триллиона долларов является крупнейшим в истории.