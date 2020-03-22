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22:22 (мск), источник: РИА Новости

Bild назвал поздравление Лаврова с юбилеем «немыслимым скандалом»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Источник: РИА "Новости"

Накануне соответствующий пост появился в твиттер-аккаунте московского бюро ARD. Телеканал поздравил Лаврова с 70-летием, отметив, что на посту главы внешнеполитического ведомства он уже стал «марафонцем». Сотрудники ARD также поделились записью из аккаунта российского представительства в НАТО, в которой размещены фотографии министра из недавно изданного альбома.

«По случаю дня рождения вы можете приобрести книгу с фотографиями Лаврова в качестве министра», — говорится в посте ARD.

Репке назвал действия своих коллег с немецкого телеканала «немыслимым скандалом» во время эпидемии коронавируса. Он также заявил, что Москва якобы причастна к неким «теориям заговора» вокруг COVID-19, однако не привел ни одного доказательства.

Журналиста Bild возмутило и то, что ARD разместил у себя пост представительства России в НАТО и «совершенно беззастенчиво» предложило купить альбом с его фотографиями. По его мнению, речь идет о «культе личности».

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Джулиан Репке известен своими антироссийскими публикациями. Так, осенью 2018 года он обвинил федерального канцлера Ангелу Меркель в «излишнем» дружелюбии к президенту Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Журналисту не понравилось, что во время четырехстороннего саммита в Стамбуле Меркель пожала им руки.

Bild нередко пытается увидеть «скрытый смысл» в связанных с Россией событиях, которые издания освещает в неоправданно критическом ключе. Например, автора одной из статей не устроило, что во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей Путин подарил Меркель букет.

По мнению журналиста, мировые лидеры должны пожимать друг другу руки, а не дарить цветы. Букет напомнил канцлеру о том, что она женщина, что автору материала показалось «оскорбительным». Комментируя публикацию Bild, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что дарить женщинам цветы в России — признак хорошего тона.

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