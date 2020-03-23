Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Ранее господина Бжанию уже поздравили с предварительной победой исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба и господин Ардзинба.
На сайте кабмина Абхазии сообщается, что новоизбранный президент встретится с господином Бганба 23 марта.
Напомним, разразившийся в начале года политический кризис в Абхазии завершился победой оппозиции. После того как Верховный суд республики признал недействительными итоги президентских выборов, прошедших в сентябре 2019-го, а ЦИК назначил дату нового голосования — 22 марта, глава Абхазии Рауль Хаджимба объявил об отставке.