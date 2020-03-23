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07:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома. Его конкуренты экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и бывший министр экономики Адгур Ардзинба набрали 2,22% и 35,42% голосов соответственно.

Источник: РИА "Новости"

Ранее господина Бжанию уже поздравили с предварительной победой исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба и господин Ардзинба.

На сайте кабмина Абхазии сообщается, что новоизбранный президент встретится с господином Бганба 23 марта.

Напомним, разразившийся в начале года политический кризис в Абхазии завершился победой оппозиции. После того как Верховный суд республики признал недействительными итоги президентских выборов, прошедших в сентябре 2019-го, а ЦИК назначил дату нового голосования — 22 марта, глава Абхазии Рауль Хаджимба объявил об отставке.

Кандидат на пост президента Бжания проголосовал в родном селе
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08:02 (мск)© Ньюстюб
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