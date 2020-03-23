Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию

По его словам, штатам не придется платить 25% от стоимости развертывания нацгвардии — об этом позаботится федеральное правительство.
Национальная гвардия представляет собой резерв сухопутных сил и ВВС вооруженных сил США, она насчитывает более 450 тысяч человек и подчиняется одновременно федеральному правительству и властям штатов. По функциям нацгвардия близка к внутренним войскам в ряде стран мира.
Кроме того, Трамп распорядился направить в наиболее пострадавшие от коронавируса районы полевые медпункты.
Президент также заявил, что США проходят через «большое общенациональное испытание». По его словам, сейчас «враг атакует», но Америка неизбежно одержит победу.
«Это будет великая победа, и мы одержим ее быстрее, чем изначально представлялось», — отметил Трамп. Он пообещал, что экономика страны «взлетит до заоблачных высот», как только будет ликвидирована пандемия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. США находятся на третьем месте в мире по числу заболеваний после КНР и Италии, там уже более 32 тысяч подтвержденных случае инфицирования.