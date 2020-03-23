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03:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму

Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников в руководстве партии.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:25 MSK, 23.03
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Как рассказал один из собеседников издания, инициатива позволит обезопасить врачей, которые контактируют с заболевшими, а также ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел.

Также готовятся предложения о мерах дополнительной поддержки медиков, которые постоянно находятся в больницах и работают с пациентами, зараженными коронавирусом.
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Одна из мер — направить волонтеров в помощь семьям таких медиков. Речь идет о помощи по дому, оказании транспортных услуг, а также о доставке продуктов питания и товаров первой необходимости.

Кроме того, «Единая Россия» намерена обеспечить врачей медицинскими средствами защиты, на которые сегодня резко возрос спрос в больницах, пояснил источник в руководстве партии. Имеются в виду маски и антисептики, приобретение которых организовала партия.

18 марта директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разрешить ставить диагноз и назначать лечение удаленно с помощью телемедицины в связи с эпидемией коронавируса. По мнению Варламова, это снизит риски заражения среди пациентов и медиков.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 330 тысяч человек, более 14 тысяч умерли, а более 97 тысяч вылечились. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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