Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму

Как рассказал один из собеседников издания, инициатива позволит обезопасить врачей, которые контактируют с заболевшими, а также ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел.
Одна из мер — направить волонтеров в помощь семьям таких медиков. Речь идет о помощи по дому, оказании транспортных услуг, а также о доставке продуктов питания и товаров первой необходимости.
Кроме того, «Единая Россия» намерена обеспечить врачей медицинскими средствами защиты, на которые сегодня резко возрос спрос в больницах, пояснил источник в руководстве партии. Имеются в виду маски и антисептики, приобретение которых организовала партия.
18 марта директор Фонда развития
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 330 тысяч человек, более 14 тысяч умерли, а более 97 тысяч вылечились. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.