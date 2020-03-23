Правительство приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (СОМ-19) на территории Российской Федерации временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1391-р Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
Распоряжение подписано
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. Общее число заболевших в мире превысило 339 тыс. человек, умерших — 14,7 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По последним данным, в России зарегистрировано 367 случаев заражения.