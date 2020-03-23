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09:07 (мск), источник: RNS

Правительство приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса временно приостанавливается всероссийская диспансеризация. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:30 MSK, 23.03
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«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (СОМ-19) на территории Российской Федерации временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1391-р Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и будет действовать «до особого распоряжения правительства».

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. Общее число заболевших в мире превысило 339 тыс. человек, умерших — 14,7 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в России зарегистрировано 367 случаев заражения.

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