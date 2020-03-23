В РФ начнут отслеживать передвижения всех, кто встречался с больными коронавирусом

Решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса и опубликовано на сайте правительства. Минкомсвязи должно исполнить поручение до 27 марта.
Система, в частности, должна будет оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом через рассылку соответствующих сообщений. В рассылке должно быть указание на необходимость самоизляции и предоставление данных в оперативные штабы субъектов РФ.
По словам Мишустина, на утро 23 марта в России зафиксировано 438 случаев коронавируса.