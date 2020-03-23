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09:59 (мск), источник: Интерфакс

В РФ начнут отслеживать передвижения всех, кто встречался с больными коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи РФ организовать создание системы отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, которая будет функционировать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано339 259+31 979
Скончалось14 705+1 656
Выздоровело98 834+6 458
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:30 MSK, 23.03
Источник: Reuters
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Решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса и опубликовано на сайте правительства. Минкомсвязи должно исполнить поручение до 27 марта.

Система, в частности, должна будет оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом через рассылку соответствующих сообщений. В рассылке должно быть указание на необходимость самоизляции и предоставление данных в оперативные штабы субъектов РФ.

По словам Мишустина, на утро 23 марта в России зафиксировано 438 случаев коронавируса.

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