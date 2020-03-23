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10:05 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Кабул

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, передает агентство Рейтер.

Источник: AP 2020

Сообщается, что Помпео намерен встретиться с переизбранным на второй срок президентом страны Ашрафом Гани и бывшим главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой, который не признает итоги выборов.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. Помпео заявил, что США уверены, что руководство «Талибана» делает все для выполнения сделки.

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