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11:57 (мск), источник: РИА Новости

Ограничения на въезд в Россию из-за коронавируса не коснутся ДНР и ЛНР

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фоне коронавируса подписал распоряжение, разрешающее жителям ДНР и ЛНР въезд в Россию, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано341 722+34 381
Скончалось14 764+1 715
Выздоровело98 869+6 486
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:25 MSK, 23.03
Источник: РИА Новости

На прошлой неделе правительство РФ в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России своим распоряжением временно ограничило с 18 марта въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан Белоруссии. Ограничение будет действовать до 1 мая 2020 года, говорилось в документе.

«Не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии в паспорте гражданина Украины либо документе, удостоверяющем личность, предусмотренном указом президента РФ от 18 февраля 2017 года № 74… отметки о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской областей Украины», — говорится в распоряжении.

Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль этих лиц при въезде в РФ.

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