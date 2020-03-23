Ограничения на въезд в Россию из-за коронавируса не коснутся ДНР и ЛНР

На прошлой неделе правительство РФ в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России своим распоряжением временно ограничило с 18 марта въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан Белоруссии. Ограничение будет действовать до 1 мая 2020 года, говорилось в документе.
«Не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии в паспорте гражданина Украины либо документе, удостоверяющем личность, предусмотренном указом президента РФ от 18 февраля 2017 года № 74… отметки о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской областей Украины», — говорится в распоряжении.
Роспотребнадзору поручено обеспечить