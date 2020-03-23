Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции Путина

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим. Так как коронавирус в первую очередь представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом, то им необходимо ограничить контакты с другими людьми и быть под медицинским наблюдением.
«Президент же живет в государственных резиденциях. Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий. Так было в Крыму, мы с вами уже об этом говорили, думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, планирует ли Путин подать личный пример гражданам и остаться на несколько дней дома или носить медицинскую маску.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.