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12:58 (мск), источник: РИА Новости

Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции Путина

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Дом президента РФ Владимира Путина — «понятие относительное», потому что он там, где живет, там и работает, а при участии президента в массовых мероприятиях Кремль продолжит проверять всех участников на коронавирус, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о возможной самоизоляции президента по выполнению распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано341 722+34 381
Скончалось14 764+1 715
Выздоровело98 869+6 486
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:25 MSK, 23.03
Источник: РИА Новости

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим. Так как коронавирус в первую очередь представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом, то им необходимо ограничить контакты с другими людьми и быть под медицинским наблюдением.

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«Президент же живет в государственных резиденциях. Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий. Так было в Крыму, мы с вами уже об этом говорили, думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, планирует ли Путин подать личный пример гражданам и остаться на несколько дней дома или носить медицинскую маску.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах. Тем более, пока никаких массовых мероприятий никто не проводит, заключил Песков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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