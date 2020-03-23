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14:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин: ответственность за нарушение карантина ужесточат

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса. О важности принятия мер по усилению ответственности заявила главный санитарный врач Анна Попова. Она также сообщила об увеличении числа центров для проведения тестов.

Коронавирус COVID-19
Источник: РИА "Новости"
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Новые корпуса многопрофильного медицинского центра «Новомосковский» в поселении Коммунарка.

«Я хотела бы обратиться к вам по поводу ускорения тех поручений, которые были вами уже даны по усилению административной ответственности за нарушение правил нарушения карантина. Сегодня это очень актуально», — сказала госпожа Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (цитата по «Интерфаксу»). «Да, мы это обязательно сделаем. Надо это будет сформулировать по результатам президиума», — заявил на это господин Мишустин.

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Анна Попова также сообщила, что под наблюдением остаются 7110 контактных лиц, всего в России обследованы и досмотрены 10 465 контактных лиц, из них более 2,2 тыс. сняты с медицинского наблюдения.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила об увеличении числа центров для проведения тестов на коронавирус. «Мы изменили алгоритм подтверждения, и сегодня это не только “Вектор”, но и противочумный центр в Москве, на базе которого создан новый современный референс-центр ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции», — сказала госпожа Попова.

Всего за прошедшие сутки в России был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 438.

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