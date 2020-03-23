Мишустин: ответственность за нарушение карантина ужесточат

14:00 (мск), источник: Коммерсантъ
«Я хотела бы обратиться к вам по поводу ускорения тех поручений, которые были вами уже даны по усилению административной ответственности за нарушение правил нарушения карантина. Сегодня это очень актуально», — сказала госпожа Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (цитата по «Интерфаксу»). «Да, мы это обязательно сделаем. Надо это будет сформулировать по результатам президиума», — заявил на это господин Мишустин.
Анна Попова также сообщила, что под наблюдением остаются 7110 контактных лиц, всего в России обследованы и досмотрены 10 465 контактных лиц, из них более 2,2 тыс. сняты с медицинского наблюдения.
Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила об увеличении числа центров для проведения тестов на коронавирус. «Мы изменили алгоритм подтверждения, и сегодня это не только “Вектор”, но и противочумный центр в Москве, на базе которого создан новый современный
Всего за прошедшие сутки в России был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 438.