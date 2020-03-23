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21:19 (мск), источник: РИА Новости

Сторонники ЕР запустили акцию для помощи пенсионерам в период COVID-19

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сторонники партии «Единая Россия» запускают акцию «Добрососедство», направленную на помощь пожилым гражданам и многодетным семьям в период пандемии коронавируса, сообщила сопредседатель рабочей группы генсовета ЕР по поддержке гражданского общества Мария Львова-Белова.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: РИА Новости

«Опираясь на базу активистов региональных партнерских НКО, с которыми сторонники партии сотрудничают в рамках проекта Центр поддержки гражданских инициатив, будет организована система шефства волонтеров над пожилыми гражданами и многодетными семьями. Волонтеры разместят в подъездах объявления со своими контактами, чтобы нуждающийся в помощи мог обратиться непосредственно к ним, позвонив по телефону», — приводит пресс-служба ЕР слова Львовой-Беловой.

В основном поддержка требуется пожилым людям, которые не очень активно пользуются интернетом, отметила она. Именно поэтому главная задача акции — максимально упростить способ связи с волонтерами.

«Нам также кажется очень важным, чтобы эту работу вели соседи, которые живут в одном доме. Так будет легче наладить контакт и преодолеть психологические препятствия, ведь обратиться с просьбой к соседу гораздо проще, чем к совершенно незнакомому человеку», — добавила Львова-Белова.

При этом каждый волонтер сам определит для себя режим и объем работы — будет это подъезд или несколько домов, уточнила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.

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