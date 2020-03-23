Сторонники ЕР запустили акцию для помощи пенсионерам в период COVID-19

«Опираясь на базу активистов региональных партнерских НКО, с которыми сторонники партии сотрудничают в рамках проекта Центр поддержки гражданских инициатив, будет организована система шефства волонтеров над пожилыми гражданами и многодетными семьями. Волонтеры разместят в подъездах объявления со своими контактами, чтобы нуждающийся в помощи мог обратиться непосредственно к ним, позвонив по телефону», — приводит
В основном поддержка требуется пожилым людям, которые не очень активно пользуются интернетом, отметила она. Именно поэтому главная задача акции — максимально упростить способ связи с волонтерами.
«Нам также кажется очень важным, чтобы эту работу вели соседи, которые живут в одном доме. Так будет легче наладить контакт и преодолеть психологические препятствия, ведь обратиться с просьбой к соседу гораздо проще, чем к совершенно незнакомому человеку», — добавила
При этом каждый волонтер сам определит для себя режим и объем работы — будет это подъезд или несколько домов, уточнила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.