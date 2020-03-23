16:48 (мск), источник: ТАСС
Мосгоризбирком утвердил порядок онлайн-голосования о поправках к Конституции 19—22 апреля
Формирование списка избирателей осуществляется на основании их заявлений.
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования о поправках к Конституции РФ. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
«Принято решение о дистанционном электронном голосовании в Москве при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Голосование проводится по единому федеральному округу, предлагается образовать один участок дистанционного электронного голосования. Формирование списка избирателей осуществляется на основании их заявлений, предлагается провести подачу заявлений через порталы мос.ру и едином портале госуслуг с 25 марта по 16 апреля. Предлагается провести голосование с 8:00 19 апреля до 22:00 22 апреля, то есть в течение практически четырех дней», — сказал Ермолов.
Он уточнил, что электронный бюллетень на устройстве пользователя будет доступен с момента его получения до момента завершения голосования. То есть даже если участник голосования получил на свое мобильное устройства бюллетень, а оно отключилось, то при его повторном включении он все равно сможет проголосовать. Кроме того, участники дистанционного электронного голосования даже если не подали заявление об исключении из списков
«Очень важный момент, позволяющий проводить дистанционное электронное голосование открыто, с большей гарантией соблюдения прав участником голосования, — это электронная версия списка избирателей, которая будет доступна не только на рабочем месте председателя комиссии, но и на всех мониторах членов участковых избирательных комиссий дистанционного электронного голосования. Мы предполагаем, что 10 мониторов будет у членов комиссии, и каждый из них сможет работать со списком избирателей, не внося никаких изменений самостоятельно», — сообщил Ермолов.
Он добавил, что обо всех этапах электронного голосования избиратель будет информироваться посредством СМС.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.
Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.
Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.
Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.