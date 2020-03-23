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16:48 (мск), источник: ТАСС

Мосгоризбирком утвердил порядок онлайн-голосования о поправках к Конституции 19—22 апреля

Формирование списка избирателей осуществляется на основании их заявлений.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования о поправках к Конституции РФ. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«Принято решение о дистанционном электронном голосовании в Москве при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Голосование проводится по единому федеральному округу, предлагается образовать один участок дистанционного электронного голосования. Формирование списка избирателей осуществляется на основании их заявлений, предлагается провести подачу заявлений через порталы мос.ру и едином портале госуслуг с 25 марта по 16 апреля. Предлагается провести голосование с 8:00 19 апреля до 22:00 22 апреля, то есть в течение практически четырех дней», — сказал Ермолов.

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Он уточнил, что электронный бюллетень на устройстве пользователя будет доступен с момента его получения до момента завершения голосования. То есть даже если участник голосования получил на свое мобильное устройства бюллетень, а оно отключилось, то при его повторном включении он все равно сможет проголосовать. Кроме того, участники дистанционного электронного голосования даже если не подали заявление об исключении из списков онлайн-голосования в период с 25 марта по 16 апреля, смогут принять участие в голосовании по месту жительства. Члены участковой комиссии проверят, получали ли граждане электронные бюллетени, затем исключат их из списка участников дистанционного электронного голосования, и граждане получат печатные бюллетени для голосования.

«Очень важный момент, позволяющий проводить дистанционное электронное голосование открыто, с большей гарантией соблюдения прав участником голосования, — это электронная версия списка избирателей, которая будет доступна не только на рабочем месте председателя комиссии, но и на всех мониторах членов участковых избирательных комиссий дистанционного электронного голосования. Мы предполагаем, что 10 мониторов будет у членов комиссии, и каждый из них сможет работать со списком избирателей, не внося никаких изменений самостоятельно», — сообщил Ермолов.

Он добавил, что обо всех этапах электронного голосования избиратель будет информироваться посредством СМС.

О голосовании

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

В опросе использована фотография РИА «Новости»
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17:00 (мск)© Ньюстюб
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