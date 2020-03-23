Украинцам запретили со вторника покидать страну в туристических целях

«Согласно решению правительства, завтра (24 марта) с 12:00 (13.00 мск — ред.) гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью», — написал Шмыгаль в своем
Он уточнил, что деятельность всех аэропортов, кроме международного аэропорта «Борисполь», — будет прекращена.
Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.