Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«То же самое происходило перед Второй мировой»Из-за коронавируса россияне закупили гречку и тушенку. Почему их берут в любой непонятной ситуации?
Фоторепортажи
12Европейские автомагистрали сковали пробки
12В Нидерландах уничтожают тысячи цветов
18:35 (мск), источник: РИА Новости

Украинцам запретили со вторника покидать страну в туристических целях

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Кабинет министров запретил гражданам Украины с 13.00 мск вторника покидать страну с туристической целью из-за распространения коронавируса нового типа, сообщил в понедельник премьер Денис Шмыгаль.

Коронавирус COVID-19
19:02 (мск)Разносившая коронавирус инфекционист Ставрополья уволена
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано354 677+36 015
Скончалось15 435+1 763
Выздоровело100 462+5 758
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: РИА "Новости"

«Согласно решению правительства, завтра (24 марта) с 12:00 (13.00 мск — ред.) гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что деятельность всех аэропортов, кроме международного аэропорта «Борисполь», — будет прекращена.

Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств.
Денис Шмыгаль

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Во время загрузки произошла ошибка.
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 18:44 MSK, 23.03
 Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Что нельзя есть во время пандемии коронавируса: совет врачей
Коронавирус COVID-19
Разносившая коронавирус инфекционист Ставрополья уволена
Мишустин: ответственность за нарушение карантина ужесточат
Мишустин объявил новые меры по борьбе с коронавирусом
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Разносившая коронавирус инфекционист из Ставрополья уволена
В Минздраве дали прогноз по спаду распространения коронавируса
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
В Нидерландах уничтожают цветы из-за коронавируса (фото)
Bank of America: в США начался экономический кризис
Протоиерей РПЦ пришел на проповедь в противогазе (видео)
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Авто
Названы самые популярные иномарки в России В топ-10 оказались сразу три модели Toyota
Кино
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса О болезни актриса сообщила 16 марта
Новости партнеров
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Победа над коронавирусом: звезда выложила проверенный рецепт излечения
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Популярные темы на «Детях»
Результаты конкурса рассказов. Время не ждет 227
С детьми в карантине разобрались. А мужа куда? 202
"Вирус в короне" 196
Мечты наши 176
Леди
Лолита поделилась видео из кабинета пластического хирурга Певица удивила подписчиков неожиданным роликом.
Новости партнеров
Отдых с миллионершей закончился для Шаляпина врачебным кабинетом
Переболевшая коронавирусом актриса рассказала, чем вылечилась
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь