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21:08 (мск), источник: ТАСС

Клишас не исключил введения уголовной ответственности за фейки о коронавирусе

В настоящее время за распространение фейковых новостей, в частности, предусмотрены административные штрафы до 1,5 млн рублей.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ответственность для нарушителей закона о запрете распространения недостоверной информации в условиях борьбы с коронавирусом может быть ужесточена вплоть до уголовной. Об этом заявил журналистам в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией общественная опасность распространения недостоверных сообщений под видом достоверной информации — фейков — о коронавирусе возрастает. Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности», — сказал Клишас.

В настоящее время законодательство РФ предусматривает блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. За распространение фейковых новостей также предусмотрены административные штрафы до 1,5 млн рублей.

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