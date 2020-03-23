21:32 (мск), источник: ТАСС
Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/.
«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.
Жаров родился 11 августа 1964 года в Челябинске. В 1998—1999 годах работал советником председателя правления РИА «Вести». С 1999-го по 2004 год занимал пост
В 2004—2006 годах был помощником, а затем
В 2012 году Жаров занял должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).