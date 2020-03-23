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21:32 (мск), источник: ТАСС

Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.

Жаров родился 11 августа 1964 года в Челябинске. В 1998—1999 годах работал советником председателя правления РИА «Вести». С 1999-го по 2004 год занимал пост пресс-секретаря Министерства здравоохранения РФ.

В 2004—2006 годах был помощником, а затем пресс-секретарем председателя правительства России Михаила Фрадкова. С 2006-го по 2007 год работал заместителем генерального директора ФГУП «ВГТРК». В 2007—2008 годах — директор департамента пресс-службы, информации и протокола правительства РФ. В 2008 году был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ.

В 2012 году Жаров занял должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

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