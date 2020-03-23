Минпромторг организует новую службу доставки средств защиты

В ведомстве запросили данные «Почты России» и Ассоциации компаний
Речь идет о масках, перчатках, костюмах, респираторах, комбинезонах и очках, уточнили в
«Для обеспечения этой продукцией граждан страны, проживающих в том числе вне зоны покрытия аптечных сетей, “Почта России” готова использовать существующую почтовую инфраструктуру и собственную сеть из 42 тыс. отделений. Доставка будет осуществляться по минимальной цене. В крупных городах могут быть задействованы наши курьерские службы», — сказали в
Как отметили в АКИТ, участники организации готовы обеспечить быструю доставку средств индивидуальной защиты и на сегодняшний день имеют достаточно развитую логистическую инфраструктуру.