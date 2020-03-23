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22:27 (мск), источник: Известия

Минпромторг организует новую службу доставки средств защиты

Министерство промышленности и торговли России в связи с угрозой распространения коронавируса намерено создать логистическую сеть, которая позволит осуществлять доставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) от производителя напрямую потребителю.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: РИА "Новости"

В ведомстве запросили данные «Почты России» и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) об их возможностях по реализации проекта. С документом, отправленным 17 марта, ознакомились «Известия».

Речь идет о масках, перчатках, костюмах, респираторах, комбинезонах и очках, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Для обеспечения этой продукцией граждан страны, проживающих в том числе вне зоны покрытия аптечных сетей, “Почта России” готова использовать существующую почтовую инфраструктуру и собственную сеть из 42 тыс. отделений. Доставка будет осуществляться по минимальной цене. В крупных городах могут быть задействованы наши курьерские службы», — сказали в пресс-службе «Почты России».

Как отметили в АКИТ, участники организации готовы обеспечить быструю доставку средств индивидуальной защиты и на сегодняшний день имеют достаточно развитую логистическую инфраструктуру.

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