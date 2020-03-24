01:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Белоруссия получила скидку на российскую нефть
Минск сэкономит $3 с тонны.
Москва и Минск на фоне распада сделки ОПЕК+ и ужесточившейся конкуренции за рынки сбыта нефти смогли договориться об условиях поставок сырья на белорусские НПЗ. Как утверждает основной импортер нефти в республику — «Роснефть» — поставки возобновятся с 1 апреля, Белоруссия будет платить премию $5 на тонну к экспортному нетбэку. С учетом того что переговоры в последнее время велись вокруг наценки $8 на тонну, Белоруссия может сэкономить около $50 млн в 2020 году. Эксперты считают при этом, что недопоставленные в первом квартале объемы могут быть компенсированы до конца года.
«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года
Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, отметил, что это решение является консолидированным для всех российских поставщиков нефти в Белоруссию.
В остальных компаниях и Минэнерго «Ъ» не предоставили комментариев.
Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину. Но в начале года оператор белорусской нефтепереработки «Белнефтехим» и российские компании не смогли договориться о стоимости поставок, после чего они были заморожены. Поставки продолжали только компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса» (около 300−400 тыс. тонн ежемесячно).
Российские компании традиционно поставляли нефть в Белоруссию с премией к экспортной альтернативе (нетбэку, эта цена на рынке
Поскольку нефть в Белоруссию поставляется без экспортной пошлины, сырье все равно получалось существенно дешевле, чем на мировом рынке.
Например, в 2019 году премия составляла $10 на тонну, а текущая экспортная пошлина в марте составляет $66 на тонну. В апреле она сократится в несколько раз
Формально причина прекращения поставок нефти с начала года заключалась в том, что стороны не сошлись в размере премии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально заявлял об отказе платить какую бы то ни было премию, тогда как российская сторона, по данным «Ъ», была готова сократить ее до $8 за тонну. Учитывая заявление «Роснефти» о премии $5 на тонну, Белоруссия может сэкономить около $50 млн по сравнению с изначальным предложением России.
Принципиальных договоренностей главы правительств Белоруссии и РФ достигли 21 марта в ходе телефонных переговоров. Как сообщили источники «Ъ», близкие к правительству, график прокачки нефти в Белоруссию на второй квартал по нефтепроводу «Дружба» уже утвержден в Минэнерго и предполагает поставку около 1 млн тонн нефти в месяц на каждый из двух белорусских НПЗ. Заявки подали восемь компаний, в том числе новым поставщиком может стать «Зарубежнефть», отмечают они. Глава компании Сергей Кудряшов сообщил, что пока она не заключила контракт на поставку нефти в Белоруссию.
Как говорит другой источник «Ъ», знакомый с ситуацией, пока ни одна из восьми компаний, подавших заявки на транспортировку сырья, не оплатила счета на прокачку.
В марте, поясняет он, график поставок также был сформирован, но реально прокачка так и не началась.
Сергей Гарамита из Райффайзенбанка отмечает, что «если речь идет о премии именно к экспортному паритету с учетом транспортного плеча до Белоруссии, то поставлять в республику российским компаниям, разумеется, выгодно». По его мнению, они могут перенаправить объемы с других направлений. Он добавляет, что в таких условиях нагнать график поставок до 24 млн тонн по итогам года вполне реально.
Ольга Мордюшенко