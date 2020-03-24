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01:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Минск сэкономит $3 с тонны.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Москва и Минск на фоне распада сделки ОПЕК+ и ужесточившейся конкуренции за рынки сбыта нефти смогли договориться об условиях поставок сырья на белорусские НПЗ. Как утверждает основной импортер нефти в республику — «Роснефть» — поставки возобновятся с 1 апреля, Белоруссия будет платить премию $5 на тонну к экспортному нетбэку. С учетом того что переговоры в последнее время велись вокруг наценки $8 на тонну, Белоруссия может сэкономить около $50 млн в 2020 году. Эксперты считают при этом, что недопоставленные в первом квартале объемы могут быть компенсированы до конца года.

«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года из-за отсутствия контракта на фоне разногласий о цене. В компании уточнили, что такое решение принято «именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».

Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, отметил, что это решение является консолидированным для всех российских поставщиков нефти в Белоруссию.

В остальных компаниях и Минэнерго «Ъ» не предоставили комментариев.

Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину. Но в начале года оператор белорусской нефтепереработки «Белнефтехим» и российские компании не смогли договориться о стоимости поставок, после чего они были заморожены. Поставки продолжали только компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса» (около 300−400 тыс. тонн ежемесячно).

Российские компании традиционно поставляли нефть в Белоруссию с премией к экспортной альтернативе (нетбэку, эта цена на рынке Северо-Западной Европы за минусом пошлины и транспортных затрат).

Поскольку нефть в Белоруссию поставляется без экспортной пошлины, сырье все равно получалось существенно дешевле, чем на мировом рынке.

Например, в 2019 году премия составляла $10 на тонну, а текущая экспортная пошлина в марте составляет $66 на тонну. В апреле она сократится в несколько раз из-за падения цен на нефть.

Формально причина прекращения поставок нефти с начала года заключалась в том, что стороны не сошлись в размере премии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально заявлял об отказе платить какую бы то ни было премию, тогда как российская сторона, по данным «Ъ», была готова сократить ее до $8 за тонну. Учитывая заявление «Роснефти» о премии $5 на тонну, Белоруссия может сэкономить около $50 млн по сравнению с изначальным предложением России.

Принципиальных договоренностей главы правительств Белоруссии и РФ достигли 21 марта в ходе телефонных переговоров. Как сообщили источники «Ъ», близкие к правительству, график прокачки нефти в Белоруссию на второй квартал по нефтепроводу «Дружба» уже утвержден в Минэнерго и предполагает поставку около 1 млн тонн нефти в месяц на каждый из двух белорусских НПЗ. Заявки подали восемь компаний, в том числе новым поставщиком может стать «Зарубежнефть», отмечают они. Глава компании Сергей Кудряшов сообщил, что пока она не заключила контракт на поставку нефти в Белоруссию.

Как говорит другой источник «Ъ», знакомый с ситуацией, пока ни одна из восьми компаний, подавших заявки на транспортировку сырья, не оплатила счета на прокачку.

В марте, поясняет он, график поставок также был сформирован, но реально прокачка так и не началась. Вице-президент оператора «Дружбы» — «Транснефти» — Сергей Андронов сообщил журналистам, что график поставок российской нефти в Белоруссию еще не согласован.

Сергей Гарамита из Райффайзенбанка отмечает, что «если речь идет о премии именно к экспортному паритету с учетом транспортного плеча до Белоруссии, то поставлять в республику российским компаниям, разумеется, выгодно». По его мнению, они могут перенаправить объемы с других направлений. Он добавляет, что в таких условиях нагнать график поставок до 24 млн тонн по итогам года вполне реально.

Ольга Мордюшенко

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