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23 марта, источник: РИА Новости

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

ЛОНДОН, 23 мар — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина по крайней мере на три недели: британцам разрешено будет покидать свои дома только по ряду поводов.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано372 563+43 288
Скончалось16 380+2 004
Выздоровело100 885+5 229
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: AP 2020

«Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Так что важно замедлить распространение болезни», — сказал Джонсон в обращении к нации.

«Я благодарен всем, кто выполнял рекомендации правительства и оставался дома… Но пришло время ужесточить меры. Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу смогут только по ряду поводов», — сказал премьер.

К поводам выйти на улицу относятся покупка товаров первой необходимости, физические упражнения раз в день, медицинские нужды и поездка на работу.

Премьер подчеркнул, что поездка на работу возможна только при крайней необходимости.

Он также объявил, что все социальные события, включая свадьбы и крещения, будут отменены. Будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения.

Дополнительные подробности касательно карантина станут известны в самое ближайшее время.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

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