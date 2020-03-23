Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

«Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Так что важно замедлить распространение болезни», — сказал Джонсон в обращении к нации.
«Я благодарен всем, кто выполнял рекомендации правительства и оставался дома… Но пришло время ужесточить меры. Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу смогут только по ряду поводов», — сказал премьер.
К поводам выйти на улицу относятся покупка товаров первой необходимости, физические упражнения раз в день, медицинские нужды и поездка на работу.
Премьер подчеркнул, что поездка на работу возможна только при крайней необходимости.
Он также объявил, что все социальные события, включая свадьбы и крещения, будут отменены. Будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения.
Дополнительные подробности касательно карантина станут известны в самое ближайшее время.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.