Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Ранее Рот написал в Twitter, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупание богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых якобы может не хватить простым гражданам. При этом правозащитник сослался на статью в издании The Moscow Times.
«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в
Дипломат посоветовал Роту ознакомиться с информацией о ситуации с аппаратами искусственной вентиляцией легких, которая была изложена в англоязычной версии интервью Дениса Проценко — главного врача больницы № 40 в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом.
«Сегодня, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества. Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное — спасение человеческих жизней», — отметил Антонов.
Посол также обратил внимание на проблему оказания медицинских услуг находящимся в американских тюрьмах россиянам, призвав HRW откликнуться на призыв о помощи со стороны российских дипломатов.
Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли. В России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, порядка 52 тысяч находятся под наблюдением.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких, так как их якобы начали активно скупать богатые россияне на фоне распространения коронавируса. В Минздраве России в ответ отметили, что покупка аппаратов ИВЛ для личного пользования не имеет смысла, так как его может применять только квалифицированный врач в условиях стационара.