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06:42 (мск), источник: РИА Новости

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано381 499+45 495
Скончалось16 556+1 915
Выздоровело101 794+3 460
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: РИА Новости

Ранее Рот написал в Twitter, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупание богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых якобы может не хватить простым гражданам. При этом правозащитник сослался на статью в издании The Moscow Times.

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.

Дипломат посоветовал Роту ознакомиться с информацией о ситуации с аппаратами искусственной вентиляцией легких, которая была изложена в англоязычной версии интервью Дениса Проценко — главного врача больницы № 40 в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом.

«Сегодня, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества. Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное — спасение человеческих жизней», — отметил Антонов.

Посол также обратил внимание на проблему оказания медицинских услуг находящимся в американских тюрьмах россиянам, призвав HRW откликнуться на призыв о помощи со стороны российских дипломатов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией.
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Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли. В России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, порядка 52 тысяч находятся под наблюдением.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких, так как их якобы начали активно скупать богатые россияне на фоне распространения коронавируса. В Минздраве России в ответ отметили, что покупка аппаратов ИВЛ для личного пользования не имеет смысла, так как его может применять только квалифицированный врач в условиях стационара.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 марта распорядился выделить 7,5 миллиарда рублей на закупку в 2020 году не менее 5,7 тысячи единиц аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также 5 миллиардов на приобретение теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Поставщиками данной продукции выбраны две дочерних компании «Ростеха» — концерн «Радиоэлектронные технологии» и «Швабе».

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