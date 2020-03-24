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12:54 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко призвал Китай нарастить торговлю после паузы из-за COVID-19

МИНСК, 24 мар — РИА Новости. Белоруссия и Китай должны нарастить торгово-экономическое сотрудничество в текущем году после «паузы», вызванной эпидемией нового коронавируса, заявил во вторник в Минске белорусский президент Александр Лукашенко.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: AP 2020

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, на встрече с послом Китая Цуй Цимином Лукашенко заявил, что «Беларусь рассчитывает нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, преодолев некоторое отставание, возникшее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой».

Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза, вы знаете, она не с Беларусью связана. Мы это воспринимаем нормально.
Александр Лукашенко
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Сейчас, по мнению президента, необходимо сконцентрироваться на восстановлении взаимодействия. «Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем», — подчеркнул он.

В свою очередь Цимин подчеркнул, что Китай высоко ценит сотрудничество и дружбу с Белоруссией. «Прежде всего, позвольте мне передать теплый привет и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина — вашего доброго и хорошего друга», — заявил дипломат.

Он отметил, что белорусский лидер всегда уделяет большое внимание развитию отношений с Китаем, заботится и продвигает китайско-белорусское сотрудничество в различных областях. «Китайская сторона высоко это ценит», — добавил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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