Лукашенко призвал Китай нарастить торговлю после паузы из-за COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.
Как сообщила
Я не заметил, что мы
где-топровалились. Да, была пауза, вы знаете, она не с Беларусью связана. Мы это воспринимаем нормально.
Сейчас, по мнению президента, необходимо сконцентрироваться на восстановлении взаимодействия. «Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем», — подчеркнул он.
В свою очередь Цимин подчеркнул, что Китай высоко ценит сотрудничество и дружбу с Белоруссией. «Прежде всего, позвольте мне передать теплый привет и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина — вашего доброго и хорошего друга», — заявил дипломат.
Он отметил, что белорусский лидер всегда уделяет большое внимание развитию отношений с Китаем, заботится и продвигает
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.