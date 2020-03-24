14:41 (мск), источник: РИА Новости
Cаммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта
Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта, заявил РИА Новости
Россия получила приглашение и готовится к участию, добавил он.
Накануне Песков говорил, что пока неизвестно, выступит ли Москва с
«Встреча» пройдет в режиме видеосвязи и будет посвящена ситуации вокруг COVID-19. Инициатором выступила Саудовская Аравия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией. Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.