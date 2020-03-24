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14:41 (мск), источник: РИА Новости

Cаммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта

Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта, заявил РИА Новости пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ Мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано392 331+41 795
Скончалось17 155+1 828
Выздоровело102 972+2 790
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03
Источник: РИА Новости

Россия получила приглашение и готовится к участию, добавил он.

Накануне Песков говорил, что пока неизвестно, выступит ли Москва с какими-либо инициативами.
«Встреча» пройдет в режиме видеосвязи и будет посвящена ситуации вокруг COVID-19. Инициатором выступила Саудовская Аравия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией. Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли.

В России общее число пациентов достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, 52 тысячи находятся под наблюдением.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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