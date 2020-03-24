Володин предложил лишать до 7 лет свободы за нарушение карантина

Авторы предлагают ввести наказание за «умышленное создание угрозы массовых заболеваний» — до 2 млн рублей штрафа или трех лет ограничения свободы. Если нарушение правил привело к смерти двух и более лиц, то наказание, согласно инициативе, может достичь семи лет лишения свободы.
Предложения будут рассмотрены на внеочередном заседании Совета Госдумы 25 марта.
Уголовная ответственность за нарушение эпидемиологических норм уже есть в российском законодательстве (ст. 236 Уголовного кодекса), однако она предусмотрена только за отравление или причинение смерти по неосторожности. УК также не предусматривает наказания за умышленную угрозу заражения. Добавить формулировку об угрозе впервые предложил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев 19 марта. 23 марта главный санитарный врач России Анна Попова попросила премьера Михаила Мишустина ускорить ужесточение ответственности за нарушение карантина, в тот же день Минюст направил в правительство проект своих поправок.