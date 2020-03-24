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16:10 (мск), источник: Ведомости

Володин предложил лишать до 7 лет свободы за нарушение карантина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат от «Единой России» Павел Крашенинников предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поправки планируется внести в Госдуму 31 марта, сообщает сайт нижней палаты парламента.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03
Источник: РИА "Новости"

Авторы предлагают ввести наказание за «умышленное создание угрозы массовых заболеваний» — до 2 млн рублей штрафа или трех лет ограничения свободы. Если нарушение правил привело к смерти двух и более лиц, то наказание, согласно инициативе, может достичь семи лет лишения свободы.

В Госдуме также предложили увеличить максимальный штраф за нарушение, если оно повлекло массовое отравление или заражение, с 80 000 руб. до 1 млн руб., а максимальное ограничение свободы — с одного года до трех.
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Предложения будут рассмотрены на внеочередном заседании Совета Госдумы 25 марта.

Уголовная ответственность за нарушение эпидемиологических норм уже есть в российском законодательстве (ст. 236 Уголовного кодекса), однако она предусмотрена только за отравление или причинение смерти по неосторожности. УК также не предусматривает наказания за умышленную угрозу заражения. Добавить формулировку об угрозе впервые предложил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев 19 марта. 23 марта главный санитарный врач России Анна Попова попросила премьера Михаила Мишустина ускорить ужесточение ответственности за нарушение карантина, в тот же день Минюст направил в правительство проект своих поправок.

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