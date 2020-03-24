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22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию на рынке. Об этом сообщает Politico.

Источник: AP 2020

Источники издания, близкие к Трампу, рассказали о звонке президента саудовскому королю Салману ибн Абдул Азизу. Американский лидер одобрил планы по увеличению добычи нефти, однако попросил, чтобы падение цен не повредило американским производителям. Он призвал сохранить цены на нефть жизнеспособными, чтобы бурильщики в США оставались при деле.

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Ранее США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией. Американский министр энергетики Дэн Бруйетт подтвердил Bloomberg, что идею союза рассматривают в числе прочих вариантов стабилизации цен на сырье после падения.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

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Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
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