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Списки россиян для вывоза из-за рубежа составят к 26 марта
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Формирование списков россиян, которым нужна помощь для возвращения
Таким образом, среда — предпоследний день, когда россияне могут подать свои данные для получения помощи в возвращении на родину. МИД просит россиян «незамедлительно передать необходимые данные в российские загранучреждения».
«Просим всех граждан, возвращающихся
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.
Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны также закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.
Сейчас за рубежом остаются около 57,8 тысячи российских организованных туристов, все они вернутся в Россию до 31 марта, сообщал Ростуризм. Большинство организованных туристов возвращаются в Россию из стран