Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как перестать паниковать из-за коронавируса?Отвечает психиатр
Фоторепортажи
20Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии
10Крестный ход с молебном об избавлении от коронавируса в Москве
00:57 (мск), источник: РИА Новости

Списки россиян для вывоза из-за рубежа составят к 26 марта

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Формирование списков россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с коронавирусом, заканчивается в 14.00 по местному времени 26 марта, сообщил во вторник МИД России.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано417 698+42 240
Скончалось18 613+2 243
Выздоровело107 823+6 865
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
Источник: РИА Новости

Таким образом, среда — предпоследний день, когда россияне могут подать свои данные для получения помощи в возвращении на родину. МИД просит россиян «незамедлительно передать необходимые данные в российские загранучреждения».

Видео
Что делают люди в карантине: реальные кадры

«Просим всех граждан, возвращающихся из-за  рубежа, быть готовыми к обязательным карантинным ограничениям в течение 14 дней с момента въезда на территорию России, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями», — говорится в заявлении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны также закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

Сейчас за рубежом остаются около 57,8 тысячи российских организованных туристов, все они вернутся в Россию до 31 марта, сообщал Ростуризм. Большинство организованных туристов возвращаются в Россию из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Меры по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
 Врач объяснил, какую огромную ошибку совершила Италия
Пациентка с COVID-19 записала пугающее видео из реанимации
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 марта
На домашнем карантине из-за коронавируса оказалась треть жителей планеты
В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Моди объявил о полной изоляции Индии с полуночи
Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти
Торговые центры предупредили о дефолте
Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке
На борту лайнера с 85 россиянами выявлен заболевший COVID-19
В Италии за сутки от коронавируса скончались 743 человека
В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса
Коронавирус добрался до самого удаленного острова в мире
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Горячие темы на Авто
Просто поздороваться! 233
Перемены 140
Скандальный политолог призвал уничтожить всех либералов в России 138
Помощь и санкции 112
Кино
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису Контракт Эванджелин Лилли оказался под угрозой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Поклонники поздравляют Ваенгу с малышом
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Малоизвестные факты про Горбачева: кем он оказался
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь