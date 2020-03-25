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09:20 (мск), источник: РИА Новости

В ГД самозанятых предложили освободить от налогов из-за коронавируса

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Борис Чернышов направил министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором предложил отменить налог для самозанятых до окончания ситуация с распространением коронавируса, сообщает RT.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
Источник: РИА Новости
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Он напомнил, что у граждан, занимающихся такого рода деятельностью, нет оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат, как, например, у наемных работников. При этом они обязаны выплачивать налог с доходов, которые сейчас могли сильно сократиться, отметил депутат.

По его мнению, именно самозанятые смогут в этот «сложный и кризисный период» дать толчок к развитию экономики России и стать «своего рода драйвером этого процесса».

В перечень наиболее распространенных услуг, которые оказывают самозанятые россияне, входят перевозка пассажиров, строительство, репетиторство и сдача квартир в аренду.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время пандемии. Он отметил, что из-за карантина счета за коммунальные услуги повысятся и финансовое благополучие сильно пострадает.

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Источник:©Аргументы и факты
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