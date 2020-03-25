В ГД самозанятых предложили освободить от налогов из-за коронавируса

Он напомнил, что у граждан, занимающихся такого рода деятельностью, нет оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат, как, например, у наемных работников. При этом они обязаны выплачивать налог с доходов, которые сейчас могли сильно сократиться, отметил депутат.
По его мнению, именно самозанятые смогут в этот «сложный и кризисный период» дать толчок к развитию экономики России и стать «своего рода драйвером этого процесса».
В перечень наиболее распространенных услуг, которые оказывают самозанятые россияне, входят перевозка пассажиров, строительство, репетиторство и сдача квартир в аренду.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время пандемии. Он отметил, что из-за карантина счета за коммунальные услуги повысятся и финансовое благополучие сильно пострадает.